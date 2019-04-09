上市公司去年稅前盈餘2.54兆元 年衰2.36% 6年來首見衰退

金管會今 (9) 日公布上櫃公司去年度財報申報情形，去年度整體上市公司稅前盈餘 2.54 兆元，年衰 2.36%，是 2012 年、6 年以來首見獲利衰退。

根據金管會統計，上市公司 (不含第一上市公司) 去年度累計營業收入新臺幣達 32 兆 1306 億元，較去年同期增加 2 兆 3620 億元，成長幅度 7.93%；稅前盈餘為 2 兆 5401 億元，較去年同期減少 614 億元，衰退幅度 2.36%。

上市公司去年度獲利成長主要集中在電子零組件、水泥、通信網路等三大產業，其中，電子零組件業因終端應用客戶需求強勁，且高階及中階產能陸續開出致獲利成長；水泥工業因產品價格維持高檔而推升獲利；通信網路業則受惠處分資產利益及授權收入挹注。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 去年度累計營業收入 2 兆 1787 億元，較去年同期增加 1495 億元，成長幅度 7.37%；稅前盈餘為 1864 億元，較去年同期增加 485 億元，成長幅度 35.17%。

上櫃公司去年度獲利成長包括半導體業因半導體矽晶圓需求持續成長，平均單價上升帶動毛利率走高及銷量同步成長；電子零組件業因市場需求上升，致營業額及毛利率均較去年同期增加；生技醫療業則因新藥上市及產品授權，帶動整體產業獲利成長。