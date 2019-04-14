〈觀察〉免稅天堂不在 家族企業接班成大課題 銀行趁勢搶信託商機

過去被譽為免稅天堂的開曼群島，伴隨全球聯合查稅開始轉型，今 (2019) 年首開第一槍，頒布經濟實質法案施行細則，法規調整的影響層面極廣，不論企業、個人、家族及銀行業者，都必須導入營運新思維，企業需要重新檢視布局，若是家族企業，更有家族接班、股權結構安排等問題都需要謹慎注意，這也讓私人銀行大搶信託商機。

在全球反避稅浪潮下，「租稅天堂」終於在歐盟及 OECD 稅基侵蝕與利潤轉移行動 (BEPS) 的壓力下，頒布新令要求當地公司要符合「經濟實質」要求，也就是不能再當紙上公司，要求設立在這些免稅天堂的新舊公司，需具有真正的經濟實質，不符合規定，將被處以罰鍰及刑責，甚至被撤銷營業登記，國人熟悉的免稅天堂已逐漸消失。

其中，從家族企業來看，透明化勢在必行，傳承接班的議題是否要思考啟動，家族治理、接班計劃、股權架構如何安排等，都是課題。

銀行主管指出，股王大立光執行長林恩平家族為了鞏固資產，去年成立控股公司，避免家族成員賣股、稀釋所有權，確保家族股權集中，就已經透露出家族企業該如何建立傳承制度，再次引發關注。

就連股王大立光都為了家族企業傳承傷透腦筋，但是據統計，目前台灣家族企業不到 10% 有制定健全、正式的接班計劃，顯示準備程度仍不足。

家族企業為穩定所有權，舉凡：成立家族控股公司、閉鎖型公司、財團法人基金會、公益信託、境外與境內信託等，都是常見手法，其中「信託」因為有節稅效果，頗受台灣家族企業青睞，這也讓銀行業各財富管理、私人銀行部門大搶信託商機。

簡單來說，中小企業主可用家族財產設立「閉鎖性股份有限公司」，掌控家族企業經營權，並用閉鎖公司為委託人及受益人，設立自益信託來管理家族企業的所屬公司，輔以相關委員會等決策機制，讓股權世代傳承於家族內，確保公司永續經營。

如果國內企業主對家族信託認識不深，可先利用「遺囑信託」進行規劃，待企業主建立對信託的信心後，再轉為完整的多代傳承家族信託。

對於協助企業檢視營運模式，玉山銀行進駐南山廣場大樓，整合私人銀行與環球金融中心的專業與資源，就是因為看到了顧客現階段所面臨的多元複雜需求，因此需要有一個能整合個人金融、法人金融、財富管理甚至是海外平台，並結合外部首選會計師及律師事務所的專業團隊，從顧客需求出發，提供從個人、家族到企業，境內到境外的完整解決方案。

迎接後開曼時代，永豐銀行也攜手國際通商法律事務所、奧杰律師事務開曼與英屬維京群島註冊律師群，共同解析經濟實質新法，培訓跨境金融菁英百人團隊，助企業導入營運新思維。

全球金融資訊透明化及反避稅的浪潮不斷推陳出新，對於高資產客群和企業造成相當衝擊，尤其台灣有許多中小企業是家族企業，未來，面對快速變動、競爭激烈的市場環境，如何確保核心價值代代相傳，找到合適的傳承方式，正是台灣家族企業亟需面對的問題，也造就了財富管理重要商機，預期信託產業將愈來愈盛。