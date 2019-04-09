根據紐約時報科技線記者 Nathaniel Popper 8 日在推特的貼文，社群媒體龍頭 Facebook 據傳正從多家創投資金業者尋求協助，以發展其加密貨幣計畫。

Nathaniel Popper 引述知悉此事的多方消息來源指出，Facebook 正尋求 10 億美元的資金來發展其加密貨幣計畫。他表示，從外部尋求投資的方式，能協助這項計畫更符合加密社群的去中心化精神：「由於區塊鏈計畫最大的賣點之一就是去中心化，因此獲得外部投資人來協助 Facebook，代表這項計畫較為去中心化，而且由 Facebook 所控制的程度較少。」

Nathaniel Popper 還指出，Facebook 這項傳言中的計畫是發展穩定幣，幣值匯率將與存放在銀行帳戶的一籃子外國貨幣掛勾。

有關 Facebook 將發行「Facebook Coin」的傳言最早是彭博資訊在去年 12 月的報導所傳出。當時報導指出，Facebook Coin 將用於在即時通訊服務 WhatsApp 之間進行轉帳，並且將聚焦印度的匯款市場。

紐約時報在今年 2 月報導，Facebook Coin 可能會在 Facebook Messenger App、WhatsApp 與 Instagram 之間通用，這些軟體服務約有每月 27 億的用戶。匿名消息人士透露，Facebook 動用超過 50 名工程師在開發自家的加密貨幣，此外，Facebook 據傳開始向一些加密貨幣交易所推銷 Facebook Coin。

在風險投資業者方面，Future Perfect Ventures 的創始合夥人 Jalak Jobanputra 2 月曾表示，加密貨幣空頭市場已大幅影響創投業者。當被問及在數位貨幣領域是否有種存在低估創業投資評估的趨勢時，Jobanputra 表示「由於去年量已大幅萎縮，若我們認為部分這類公司在次級市場的估值已經下滑，我也不會感到意外」。

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這篇文章 紐時記者：Facebook 正為發展加密貨幣計畫尋求 10 億美元資金 最早出現於 區塊客。

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