韓國《中央日報》4 月 8 日報導，韓國警方成功利用人工智能（AI）逮捕涉及加密貨幣騙局的 2 名首腦及 10 名嫌犯。

首爾公共安全特別司法警察局運用 AI 技術訓練機器人辨識關鍵字及其他線索後發現，嫌犯於 2018 年間僅耗費 6 個月的時間就已騙走 1830 萬美元，受害者高達 56,000 名。

該局第二調查小組負責人 Hong Nam-ki 表示，「我們主要以龐氏騙局關鍵字來訓練 AI 演算法，例如：貸款、保證收入和招募成員等」。除此之外，若能配合利用線人提供的證據，AI 系統還能辨識出可疑的廣告模式和問題公司。

警方表示，騙局首腦李姓（音譯）及 裴姓（音譯）嫌犯於去年 6 月成立會員制購物網站及加密貨幣交易所，雙方串謀通過出售數位代幣 M-Coins 及招募成員所獲的會費來囤積大量現金。

據了解，該購物網站的會員年費為 288 美元，高級會員要價 864 美元。如同典型的龐氏騙局，購物網站也有「招募新會員的獎勵機制」：會員 A 成功介紹新成員 B 加入可獲得 52 美元獎金，若該新成員 B 再招募其朋友 C 加入的話，則會員 A 可獲得 104 美元。

另外，購物網站會員還獲得嫌犯名下交易所發行的數位貨幣 M-Coins，他們大肆宣傳代幣價格將從 0.17 美元上漲到 0.52 美元，更向投資者保證「即投資即獲利」。

嫌犯主要鎖定對加密貨幣或數位貨幣知之甚少的老年人、家庭主婦和退休人士，以此牟取暴利。警方指出，「調查發現，大多數加入會員的受害者都是介於 60 到 70 歲的老年人」。

報道稱，騙局首腦還曾將公司會計信息隱藏在一家日本公司的伺服器中，其中包含購物網站成員和現金流等相關數據。自從警方開始介入調查後，嫌犯甚至將會計辦公室轉移至私人住宅，還把電腦藏匿在員工的後車廂中，僅在必要時取出使用，但最終仍不敵警方鍥而不捨追緝而狼狽落網。

這篇文章 AI 助韓警破獲千萬美元加密貨幣龐氏騙局 最早出現於 區塊客。

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