印度推遲5月份伊朗石油訂購 等待美政府豁免決定

根據消息人士指出，印度煉油廠已經停止了 5 月份伊朗石油的訂購，以等待美國政府對於 OPEC 成員國制裁豁免權是否延長的決定。

去年 11 月份，美國總統川普退出 2015 年伊朗核協議，並重新實施廣泛的經濟制裁。然而，美國政府對包括印度在內的 8 個國家進行了為期六個月的關稅豁免，允許他們進口特定數量的伊朗石油，期限到五月初。印度是伊朗第二大石油客戶，在豁免期間被允許每月購買約 900 萬桶伊朗石油。

消息人士稱，印度當局希望能期限到達前 7 到 10 天知曉美國當局的決定，以及如果豁免延長，可以購買的伊朗石油數量。「我們不了解美國的想法，他們是否會允許印度購買石油，」其中一位消息人士表示。

根據目前的關稅豁免，印度被允許購買約 30 萬桶 / 日的伊朗石油，數量約為製裁實施前的一半。 印度消息人士上個月表示，印度政府希望能繼續購買伊朗石油。自 11 月以來，國營的印度石油公司、巴拉特石油公司、印度斯坦石油公司等仍在購買伊朗石油，若失去豁免，可能因此受到影響。

消息人士認為：「對伊朗石油的制裁同時也增加了伊朗石油供應的不確定性。在目前的情況下，如果有足夠的替代品，最好還是等待清晰的結果。」

美國駐伊朗特使 Brian Hook 曾在 3 月份表示，美國當局正在實行將伊朗原油出口量調零的計劃。上週，Hook 表示，在美國政府批准關稅豁免的 8 個進口國中，已有 3 家已將進貨量減少至零。

據先前報導，美國可能會延長對中國、日本、印度、南韓和土耳其的關稅豁免，但同時也會減少允許的石油數量。台灣、義大利和希臘預計將被排除在豁免之外，也已經不向伊朗購買石油。