印度盼延長美制裁豁免權 續購伊朗石油

據知情人士透露，印度希望繼續向伊朗購買石油，以每日約 30 萬桶石油的數量繼續交易，為此，印度政府正與美國當局磋商，希望允許伊朗石油進口的制裁豁免期能延長至 5 月初。

先前，美國總統川普曾發表聲明，由於印度不再符合「優惠關稅制度」 (Generalised System of Preferences，GSP) 的條件，美國因此計劃終止對印度零關稅的貿易優惠待遇。

印度一位高級官員在 1 月份曾表示，印度已減少對伊朗石油的購買，但一直在就延長制裁豁免期與美國進行談判。

消息人士表示，在此期間，印度當局要求美國允許繼續每月向伊朗購買約 125 萬噸的石油，相當於每天約 30 萬桶石油。

布蘭特原油日線走勢圖 (今年以來表現)

目前美國授予 8 國相關的豁免權以繼續進口伊朗石油，其中包含中國、印度、日本、韓國、台灣、土耳其、義大利和希臘。不過，美國當局正在向各國政府施加壓力，最終目標將伊朗石油的購買削減為零，而第一輪豁免將於 5 月 4 日左右到期。

美國國務院能源局發言人 Vincent Campos 未能證實印度正要求美國續簽豁免，但表示美國正在與去年 11 月獲得豁免權的的 8 國進行談判。 Campo 表示：「我們將繼續與包括印度在內的每個國家進行雙邊討論。」

伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 的成員國，在美制裁前的高峰期出口了近 300 萬桶的石油，但據數據顯示，自今年年初以來，已下降至每天約 125 萬桶。

對此，印度的石油部門或對外事務部門沒有發表任何評論。