美政府減伊朗石油出口量 台灣恐無法再得豁免權

據消息人士表示，美國將要求進口國減少購買伊朗石油，以避免美國的制裁，目標將伊朗的石油出口從 5 月起減少 20% 至每日 100 萬桶以下。

美國總統川普最終的目標在於阻止伊朗的石油出口，從而扼殺該國的主要營收來源。美國政府正在向伊朗施壓，要求伊朗削減核計劃並停止支持中東地區的武裝分子。

「目前的目標是將伊朗的石油出口量減少到每日 100 萬桶以下。」消息人士說道，並補充表示川普政府也擔心，在短期內中斷伊朗石油出口恐引發全球油價飆升。同時政府也可能拒絕向未購買伊朗原油的一些國家提供豁免。

對於購買伊朗原油的大多數國家，包括中國和印度在內，美國可能持續給予豁免，以換取將這些國家將石油進口總量降至美日 100 萬桶以下的承諾，並留出時間給進口國尋找替代方案並防止油價飆升。目前伊朗的石油出口量約為每日 125 萬桶。

其中一位消息人士表示，要完全中止伊朗石油出口可能會很困難，目前布蘭特原油價格約為每桶 65 美元，是「川普政府對油價舒適區的高點」。

美國國務院伊朗事務特別代表 Brian Hook 表示：「川普非常清楚地表明，我們需要對伊朗施加最大的經濟壓力，但他也不想讓石油市場震盪。」

有鑑於第一輪豁免將於 5 月結束，政府發言人表示：「我們將在接近 180 天期限結束前給出最新評估。」

美政府在去年 11 月向 8 個減少購買伊朗石油的國家提供了豁免，允許它們繼續購買伊朗石油，而不受制裁。這些國家包含中國、印度、及日本、韓國、台灣、土耳其、義大利和希臘。

消息人士指稱，政府正在考慮中止義大利、希臘和台灣提出的豁免延期請求，部分原因是認為這些國家並未充分利用豁免權。消息人士認為。印度、中國和土耳其將繼續與美政府談判，並可能繼續維持豁免權。同時美政府也正在向日本和韓國施加壓力，望減少對伊朗原油的購買。