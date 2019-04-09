滬深盤後 - 陸股弱勢整理 上證指數收跌0.16% 格力電器漲停

大陸股市週二 (9 日) 開盤於平盤附近，在化工股走弱影響下，一度拖累 3 大指數均表現疲軟。在最終在格力電器帶動下，稍見回穩，但全天指數多在盤下，至尾盤拉抬，造成 3 大指數漲跌互見。

截至收盤，上證指數報 3239.66 點，跌 0.16%；深成指數報 10436.62 點，漲 0.82%；創業板指數報 1741.17 點，漲 0.09%。

在作多意願減退之下，今天交易量明顯下滑，全日滬指成交人民幣 3802.73 億元，深市成交人民幣 4599.25 億元，合計人民幣 8401.98 億元。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

盤面上，多數類股上漲，家用電器全天領漲，房地產、食品飲料、通信等漲幅居前；化工、鋼鐵、有色金屬等跌幅居前。

今天陸股焦點為格力電器，在復牌後很快封死漲停板。此前公司公告稱，格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式，協議轉讓其持有的 15% 格力電器股權。若轉讓完成，格力集團將僅保留上市公司 3.22% 股權，格力電器控制權可能因此有所變動。

香頌資本董事沈萌表示，格力集團轉讓格力電器是近期混改的大事件，因為格力電器的市場影響力更大、更為人所知。此外，董明珠團隊帶領的格力電器，與珠海市國資委旗下的格力集團關係一直並不融洽，格力電器股權的轉讓不排除是珠海市國資委及格力集團徹底解決與董明珠團隊之間分歧的方式。

國盛證券表示，格力混改是國企改革邁出的關鍵一大步，國企股權 (國有資產) 有望進入市場化定價的新階段。本輪國企改革已拉開新帷幕，進展順利的話，本輪國企改革有望比肩股權分置改革，很大可能會激發新一輪的制度紅利。

在格力的影響下，白馬股開盤表現活躍，格力電器封板，伊利股份大漲 9%，青島海爾漲 4%，萬科 A、美的集團紛紛走強。

容維證券指出，技術上上證指數完成了箱形突破，中短期均線再次形成多頭排列，由於突破箱體後指數進入密集成交區，所以拋壓逐步顯露，目前市場熱點較散亂，後期需要新的熱點題材出現，引領資金突破壓力區。