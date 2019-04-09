需求增溫 中國14家鋼材製造商漲價

中國 14 家建築鋼材製造商上調產品出廠價，漲幅介於人民幣 10～120 元 / 噸之間。目前主流螺紋鋼均價報人民幣 4162 元 / 噸，比上周上漲人民幣 50 元 / 噸；線材均價報人民幣 4248 元 / 噸，上漲人民幣 48 元 / 噸。

圖: wind

整體而言，短期市場對於鋼價看漲氛圍濃厚，預期螺紋鋼及線材價格仍將有走升的機會。

不過，利多消息並未反映在今日鋼鐵類股走勢上，截至 10:25，東方財富網提供的鋼鐵類股指數下挫逾 2%，跌幅較大盤深。

圖: 東方財富網, 鋼鐵類股指數日線走勢

以庫存角度來看，上周螺紋鋼中國整體庫存 818.20 萬噸，周減 54.08 萬噸，鋼廠庫存 227.94 萬噸，周減 18.61 萬噸；熱軋捲板中國整體庫存 234.40 萬噸，周減 9.63 萬噸，鋼廠庫存 95.58 萬噸，周減 1.30 萬噸。

由於增值稅下調正式上路，之前抑制的需求釋放，加上中國北方地區下游復工，帶動鋼材成交量上漲，也刺激鋼價走揚。但隨著鋼鐵產業季度限產結束，鋼廠將開始陸續增產，清明節後庫存下滑幅度可能開始縮小。

而隨著中國經濟有機會止跌回穩、基建需求回溫，配合產業供需關係持續改善，短期鋼鐵產業有機會受到市場關注。若鋼材價格能持續保持上漲的趨勢，相關概念股如三鋼閩光 (002110-CN)、方大特鋼 (600507-CN)、華菱鋼鐵 (000932-CN) 及大冶特鋼 (000708-CN) 等均值得留意。