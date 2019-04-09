待中國景氣回春！發那科增產伺服馬達 提升自製率

根據日本媒體報導，全球最大 NC 工具機製造廠發那科 (6954-JP)，將整合位在日本山梨縣總公司內的 2 個伺服馬達工廠，並新建零件的加工工廠。總投資金額約 120 億日圓，預計在 2019 年 9 月完工。經由此次的工廠整合作業，生產效率也將跟著提升，廠方的目標是將產能提高 1 到 2 成。

(圖：Investing.com)

伺服馬達的用途是使用於工具機上，新工廠將負責伺服馬達的零件加工，而原本向其他廠商採購的零件也都將改為自行生產。伺服馬達仍然會在現有的工廠進行組裝，而未來新工廠也將分擔一部分的組裝作業。

新工廠建地將利用廠區內的停車場等土地，樓高 3 層，總樓板面積約 5 萬 5200 平方公尺，預計在 2020 年初陸續開始展開生產。產線將沿用現有設備，也預定導入部分的新設備。每月可生產 15 萬顆伺服馬達，相當於原有 2 座工廠的合計產能。而廠方正在考慮將原有工廠改作其他用途。

多年來中國市場對於工具機的需求龐大，但是在 2018 年底爆發中美貿易戰之後，中國對於工具機的需求已出現降溫的現象。

然而發那科的山口賢治 CEO 表示「機器人等在自動化的潮流下有穩定的表現」，「需求總有一天會回溫，趁現在先將效率提升」。

但是中國市場什麼時候才會回到過去的表現，任誰也說不定。「供給量龐大的中國市場，會在何時回復是一個契機」他補充說道，也透露出對美國市場回溫的期待。