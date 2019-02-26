現金真的會消失退場？100美元紙鈔越來越多

美國股市創下多年來最佳的 1 月漲勢，經濟表現似乎良好，利率仍然偏低，行動支付日益盛行，這一切使得現金需求逐漸萎縮。

100 美元紙鈔是否因而越來越少？

十年前，20 美元與 1 美元紙鈔較 100 美元多得多。但其後便產生了大幅度的變化。

到 2017 年，100 美元成了發行量最廣的美國紙鈔，較 2007 年增加達一倍。1 美元紙鈔發行量為 121 億美元，20 美元紙鈔發行量為 92 億美元，100 美元紙鈔則為 125 億美元。

100 美元紙鈔的發行量為何不減反增？德意志銀行分析師斯洛克 (Torsten Slok) 說出了幾種可能性。

「可能是因全球都擔憂歐洲與日本出現負利率，」他說。「也可能是因美國家庭擔憂另一次金融危機，100 美元成了儲蓄工具，還可能因為全球地下經濟需求增加。」

確定的一點是，100 美元盛行絕非是因更多人使用 100 美元當做零錢。在這方面，小額貨幣才較受歡迎。

現在看看每種紙鈔的平均使用年限：

1 美元紙鈔為 5.8 年，20 美元為 7.9 年，100 美元則高達 15 年。

這顯示有越來越多的 100 美元紙鈔被塞在床墊下或存進銀行，而非用於投資股市或其他市場。這也說明一般美國人開始有了未雨綢繆的心態。