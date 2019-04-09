中國發改委：淘汰虛擬貨幣「挖礦」產業

比特幣近期在漲回 5000 美元後，有脫離寒冬之勢，使得虛擬貨幣相關產業鏈稍微鬆一口氣。不過，中國發改委昨 (8) 日公布，擬將虛擬貨幣「挖礦」活動（比特幣等虛擬貨幣的生產過程）列為淘汰產業，這無疑將給虛擬貨幣市場一記重拳。

圖: 玩股網, 比特幣日線走勢

中國發改委在今年度的產業結構調整指導目錄中，明訂鼓勵類、限制類、淘汰類三種類別的產業活動。而在淘汰類別中，虛擬貨幣「挖礦」活動名列其中。

圖: 中國發改委官網

此外，該目錄內容還指出，如果沒有明訂淘汰期限，或淘汰計劃的產業即為已明令淘汰或立即淘汰。而虛擬貨幣「挖礦」活動並沒有註明淘汰期限，意味著該產業將成為立即淘汰項目。

不過中國發改委公布的產業結構調整指導目錄尚處於市場徵詢階段，確切執行時間，及內容是否有所修正仍未定。

摩根士丹利曾指出，挖比特幣成本大約三分之一來自電費。去年全球虛擬貨幣的挖礦用電需求達到 120 兆～140 兆瓦時。而全球電動車的能源消耗到 2025 年預計才只有 125 兆瓦時。

由此可以看出虛擬貨幣「挖礦」的對於能源的浪費程度，同時對於實體經濟活動益處有限。

中國銀行法學研究會表示，中國發改委此舉的意圖是向市場釋出訊號，讓市場了解虛擬貨幣「挖礦」行為不但中國政府不鼓勵，而且是要被「淘汰」。

知密大學發起人、重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用認為，中國發改委新政策會打擊中國國內挖礦產業，有利於國外挖礦產業。對虛擬貨幣整體發展不會有明顯衝擊，因為虛擬貨幣供給恆定，價格不受其成本影響。

中國政府將限制虛擬貨幣發展，中國三大礦機提供商也是全球排名前三的礦機生產商比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際營運將會重創。根據艾瑞諮詢提供的數據顯示，這三家礦機生產商的營收和已售算力占 2017 年全球的 90%。

而這三家公司去年曾向港交所遞交上市申請。不過，隨著去年虛擬貨幣價格重挫，這三家公司的上市申請已經全部失效。