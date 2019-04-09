中國房市春燕到來 土地拍賣現熱潮

今年 3 月以來，中國多個主要二、三線城市土地拍賣市場迎接春天，許多開發商對於買地的態度轉為正面。包括杭州、南京、廣州、無錫、南昌、南充等城市密集推土地，已吸引許多房地產企業的關注。

圖: wind

4 月 8 日，南昌推出三筆土地，起標總價約人民幣 9.32 億元，最終，三筆土地總成交價達人民幣 16.68 億元，三筆土地溢價率介於 44%～110% 之間。

4 月 3 日，無錫拍賣 3 筆住宅土地，吸引近 60 家房地產企業參與競價，最高溢價率達 79%。在這之前像無錫這樣的長三角三線城市，已經很久沒有出現如此盛大的土地拍賣場面。

根據中國指數研究院數據顯示，第一季中國 300 個城市住宅用地成交樓面價平均價格為人民幣 4179 元 / 平方公尺，年增 4.9%，較去年四季上漲 17%，平均溢價率達 14.6%，較去年四季上漲 8.1 個百分點。

中原地產認為，2018 年中國土地市場在政府調控下明顯降溫，部分企業對於土地拍賣市場興趣不高。而在最近降準，及房市呈現復甦的情況下，開發商再度進入土地拍賣市場。特別是重點城市，土地拍賣明顯開始活躍，溢價率迅速上升。

長江證券則表示，目前一線城市商品房銷售普遍改善，廈門、南京、寧波等核心二線城市成交量也出現回溫。而這類城市有著共同特徵，就是調控啟動時程較早，壓抑剛需求時間較長，一旦政策出現微調，將使得需求快速成長。

短期來看，中國房地產銷售和土地市場呈現結構性增溫，有助於提振整體房地產產業鏈。中長期來看，三線以下城市調控壓力仍在，因此中國房市整體還不能太樂觀。一線與重要二線城市會是復甦較為明顯的地區。