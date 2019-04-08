5連漲 中國3月外匯存底優於預期

中國人行公布最新數據顯示，截至 3 月底，中國外匯存底為 3.099 兆美元，預期值為 3.09 兆美元，前期為 3.0901 兆美元，月增 85.81 億美元，已連續五個月上升，且漲幅擴大。

圖: 中國外匯管理局

中國外匯管理局新聞發言人王春英指出，3 月份，受到中美經貿談判、歐美央行貨幣政策調整的預期，及英國脫歐不確定性等因素，促使美元指數小幅升值，但因為金融資產價格成長，抵消匯率方面的損失，帶動中國外匯存底規模略為上升。

此外，截至 3 月底，中國黃金儲備為 6062 萬盎司，較 2 月底增加 36 萬盎司，連續第四個月增加。

若以噸數來看，中國政府三月份買進 11.2 噸黃金，二月份則買進黃金 9.95 噸，一月份則為買進 11.8 噸，黃金加碼幅度在穩定增加。如果以同樣的幅度繼續增加，到 2019 年底，中國的黃金增加量將僅次於俄羅斯。

中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明表示，中國外匯儲存底續第五個月增加的原因，從中國國內角度來看，首先人民幣匯率保持穩定，資本流出壓力減小，其次是經常項目預計保持順差，第三則是今年以來 A 股行情好，對外資吸引力增加。

若從國際角度來看，美元指數 3 月份上漲逾 1%，對於中國的非美資產而言，帳面上會略有損失，但今年以來全球主要國家貨幣政策有所寬鬆，使得包括股票、債券等各類資產的價格上揚，因此在好壞因素相抵消後，對中國外匯存底有正面影響，促使外匯存底增加。