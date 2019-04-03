比特幣突破5000美元後 分析師喊下個目標是6000美元

比特幣價格週二 (2 日) 暴衝，短暫站上 5000 美元之後，多頭分析師也快速歸隊。數位貨幣投資公司 BKCM LLC 創始人兼執行長 Brian Kelly 指出，比特幣的下個目標將是 6000 美元。

在接受《CNBC》訪問時，Kelly 表示，在這波超過 15% 的反彈之後，比特幣似已觸底彈升，接下來合理的發展是再漲 20%，到接近 6000 美元。

Kelly 指出，公司所有的指標，無論是基本面、技術面，或是量化分析，都表明目前可能至少已經處於觸底過程，這次的彈升，正發生在基本面轉佳，而機構情緒也在改善之時。

比特幣持續上漲 (圖表取自 Coindesk)

Kelly 說，許多高資產的個人及家族辦公室，目前對數位貨幣的興趣都在上升，有幾家大型投資機構正推出一些託管方案，其實競爭非常激烈。

今年 2 月，Kelly 接受媒體採訪時，表示當時低於 4000 美元的比特幣價格，被低估了 50%。不過他補充說，如果比特幣在短期內價格來到 1500 美元，他不會覺得特別驚訝。

上個月，另一名著名的比特幣多頭 Arthur Hayes 表示，他認為比特幣今年有機會回到 1 萬美元，當時他預測市場復甦的時間，可能在第 4 季初。

比特幣的漲勢很快感染了其他貨幣，週三亞市午盤，以太幣 24 小時升幅接近 10%，來到 165 美元上方，萊特幣 24 小時漲幅超過 15%，觸及 80 美元上方，比特幣現金更是大漲近 3 成，漲勢都超過比特幣約 5% 的 24 小時漲幅。

主要加密貨幣漲勢 (圖表取自 investing.com)

許多專家認為，比特幣週二大漲背後，來自私人買家超過 1 億美元的大單刺激。Bitwise 執行長 Hunter Horsley 表示，目前比特幣日交易量相較較小，一筆大單就足以影響價格。