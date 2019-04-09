龍燈-KY去年虧轉盈 EPS 0.61元 估今年營收持續成長

龍燈 - KY(4141)2018 年合併營收 91.24 億元，較去年同期下滑 4.6%，銷、管、研費用 30.88 億元，年減 11.1%；營業利益 6.8 億元，年成長 82.55%，稅後盈餘 9626 萬元，轉虧為盈，每股盈餘 (EPS)0.61 元。其中各區域營收比重分別為中國區占比 34%，年增長 6%；歐洲區占比 13%，年增長 42%；北美自由貿易區占比 17%，年下滑 1%；拉丁美洲地區占比 27%，年下滑 22%。



基於全球對於環境與食品安全意識逐年提高，全新的植物保護劑產品已越來越少，市場主要以複配的學名藥產品取而代之，依照 Phillips McDougall 2019 年元月的報告指出，全球學名藥產品佔市場比重已達 76.6%，專屬後專利產品 7.7%，專利產品僅剩下 15.7%，未來植物保護劑市場將以專利後學名藥為主。龍燈 - KY 以開發專利後產品為主，亦是順應市場主流之發展方向。



龍燈 - KY 表示，2018 整體植物保護劑產業已逐漸回溫，持續藉此調整銷售結構，增加北半球銷售比重，降低南半球與新興市場區域的銷售比重，提升資金使用效率，有效降低負債比重。



配合龍燈 - KY 精實化，也積極控管各項費用支出，費用方面較去年同期減少 11.1%，使營業淨利較去年同期大幅改善。業外部分雖受到阿根廷等新興市場通膨及貨幣影響，因已有效降低拉丁美洲區域營收比重，使業外損失較去年同期為低。全年轉虧為盈符合原先預期。龍燈 - KY 在連續四年的結構調整已近完成，拉丁美洲區域營收比重已控制在三成以下，預估 2019 年在歐、美、中國的業績帶動下，整體營收可望回升，進而增加獲利能力。