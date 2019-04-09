〈區塊鏈大應用〉通用汽車、BMW擬通過區塊鏈技術管理自駕車數據共享

據外電報導，汽車製造大廠通用汽車 (GM-US) 和 BMW 計畫通過區塊鏈技術來實現跨汽車製造商的自駕車數據共享。

相關的研究開發由汽車業最大的區塊鏈聯盟 MOBI 的支持下進行，並成立了自駕車數據市場 (AVDM) 的工作組，由通用汽車主導。通用汽車全球創新經理 Michal Filipowski 表示：「我很高興能夠主持 AVDM 工作組，並已經開始與其他 OEM 和供應商進行相關合作與開發。」

BMW 作為 MOBI 創始成員之一，也首次表達了對數據共享應用的支持及興趣。「隨著區塊鏈的出現，去中心化的數據管理可以更具有隱私保護和高效率。」BMW 集團區塊鏈負責人 Andre Luckow 表示。「此外，其他新興技術，如去中心化機器人學習、安全的多方加密運算和去中心化數據市場，都將成為無人駕駛時代中數據處理的主要結構。」

自動駕駛汽車的發展一直以來面臨著一個關鍵障礙，就是自駕車必須消耗大量數據以「學習」如何在不同的地方和場景駕駛，龐大、有效且安全的數據管理變成為自駕車發展中重要的關鍵之一。

美國智庫蘭德公司 (RAND Corporation) 的一份報告顯示，自駕車要達到在各種條件下都是安全的階段可能需要數千億英里的自駕經驗，同時使用相機和激光雷達收集大量的數據。

MOBI 業務創新主管 Sebastien Henot 表示：在新的自駕車時代中，你需要能夠混合多個數據集來創造真正有價值的東西。通過區塊鏈技術，得以在數據市場中創建一個規則明確的環境，清楚了解誰與誰分享哪些數據。」