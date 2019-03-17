〈觀察〉太陽能市況不佳 多晶矽晶圓廠成重災區 轉型求生存

在去年飽受中國六一新政衝擊之下，國內太陽能多晶矽晶圓廠營運陷入困境，紛紛於去年下半年提列資產減損，甚至將多晶矽晶圓產線全數停產。為維持公司營運，包括中美晶、國碩均更積極耕耘下游電站業務，並將觸角深入半導體上游材料，而達能也在積極尋覓新事業中。

太陽能產業去年年中起，受到中國六一新政影響，市場需求走弱、價格大幅下挫，在整體產業鏈中，矽晶圓成為價格崩跌的重災區，又以缺乏政策補助的多晶矽晶圓跌價情況最慘烈，加上國內對太陽能系統的補助，超過 8 成為單晶產品，而台廠又高達 8 成產出為多晶矽晶圓，使多晶矽晶圓廠營運陷困境。

國內多晶矽晶圓廠包括中美晶、達能、綠能與國碩等，在市場價格遠低於生產製造的現金成本之下，紛紛大幅減產，以免陷入賣越多、賠越多的困境，但仍不敵嚴峻的市況衝擊。

基於會計保守原則，4 家矽晶圓廠除綠能已先行於第 3 季提列資產減損外，中美晶、達能與國碩均於第 4 季提列資產減損，停產不符合生產效益的產線，也使單季營運轉虧或虧損幅度擴大。

目前包括國碩、達能、中美晶等矽晶圓廠，均已停止太陽能多晶矽晶圓生產業務，並將轉往發展新事業，以維持公司營運。國碩今年除耕耘太陽能 EPC 業務外，也將轉型做半導體上游產品，預計下半年可望步入軌道；達能除維持銷售存貨與基本營運外，合約矽料處理也將委外代工，並積極拓展太陽能產業以外具發展潛力的事業機會，尋覓策略合作夥伴。

中美晶則受惠子公司環球晶半導體矽晶圓獲利貢獻，成為其中體質最健康者，在停止太陽能矽晶圓業務後，將持續耕耘單晶電池與下游電廠業務，且去年轉投資國內首家生產半導體關鍵化學材料矽乙烷及矽丙烷的公司台特化，目前已取得國內半導體大廠認證，未來可望成為營運第三隻腳。