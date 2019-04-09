美股盤中─波音與奇異股價拖累 道瓊下跌180點

波音與奇異股價下跌，拖累美國股市週一走低，道瓊一度下跌近 180 點。華爾街消化上週強勁的漲勢，亦等待財報季開始。

台北時間 00:16

道瓊工業平均指數下跌 140.19 點或 0.53% 至 26284.80。

Nasdaq 指數下跌 15.70 點或 0.20% 至 7922.99。

S&P 500 指數下跌 6.48 點或 0.22% 至 2886.26。

波音股價下跌逾 3.5%，美銀美林調降該飛機公司評級，由買進調降至觀望。該銀行說，預期 737 Max 客機生產將延後 6 至 9 個月。

奇異股價大跌逾 6%，摩根大通將該公司股價目標由每股 6 美元調降至 5 美元。該銀行說：「我們相信，許多投資人低估了奇異遭遇的挑戰與風險，高估了小幅利多的價值。」

上週，美國股市連續第二週週線上漲，中美貿易談判有所進展及就業報告強勁，提供了股市利多。今日股市回檔整理。

川普總統上週四說，「未來四週，我們將會知道，中美兩國是否能達成協定。」上週五，美國勞工部公布 3 月新增就業達 19.6 萬人。

分析師說， 上週，投資人持續熱絡進場。但隨著財報季將於週五展開，投資人焦點將轉移至企業財報。

華爾街預期，本財報季恐表現不佳。根據 FactSet 機構預估，第一季 S&P 500 企業獲利將較去年同期下降 4.2%。這將是自 2016 年第二季以來，S&P 500 企業首度出現獲利下降。

經濟數據方面，美國 2 月工廠訂單下降 0.5%，機械，運輸設備與電子產品表現不佳。但交貨上升 0.4%。該數據公布後，債券價格下跌，殖利率上升。10 年期債券殖利率上升至約 2.51%，30 年期債券殖利率報 2.925%。