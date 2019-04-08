千興涉違法掩埋廢棄物 檢方起訴書估整治清潔費用逾12億元

不鏽鋼廠千興 (2025-TW) 今 (8) 日公告，接獲臺南地方法院檢察署違反廢棄物清理法案件之起訴書，其中預估，將來清除整治費用高達 12.24 億元；對此，公司表示，經專家鑑定、評估後，估列清除處理廠區內掩埋事業棄物，及違反廢棄物清理法罰金之負債準備金額，共 4.51 億元，認列於財報中；公司強調，目前營運正常，對財務暫無重大影響。

千興表示，公司會計師已執行相關查核之估列程序、估列方法及相關假設暨評估其合理性、取得專家鑑定結果，或主管機關對於廢棄物清理計畫之核定結果、取得相關廠商清除處理費用之報價，估列清除處理廠區內掩埋事業廢棄物金額為 4.36 億元。

另外，千興違反廢棄物清理法恐衍生罰金，公司也提列 1500 萬元，加上清除處理廠區內掩埋事業廢棄物的 4.36 億元，共 4.51 億元認列於財報中，不過公司強調，目前營運正常，對財務業務暫無重大影響。

千興去年 7 月遭查獲掩埋上萬公噸有害廢棄物，董座葉碩堂也因此遭到羈押，而千興原本因為未申報去年第 2 季以及第 3 季財報，面臨終止上市命運，但公司已依規定補申報，並在今 (8) 日恢復交易，但股價開盤跌停鎖死至收盤，以 1.94 元作收。