〈進出口統計〉美中貿易戰改寫供應鏈版圖 我對美出口比重創近13年新高

美中貿易戰改寫全球供應鏈版圖，也讓我對主要出口市場呈現兩極化消長，根據財政部統計，我對美國出口比重提高至 14.03%，創下近 13 年新高；但對中國與香港出口比重 38.26%，為近 10 年次低。

財政部統計處處長蔡美娜表示，美中貿易戰讓台商紛紛將產線移回台灣，中國為躲避美國加徵關稅，也轉輸出至美國以外的市場，因而牽動我對主要出口市場的比重。

根據財政部統計，去年第 1 季我對中國與香港出口比重還有 4 成以上，但今年第 1 季比重已經降至 38%，創下近 10 年新低；此外，我對東協出口比重也有逐年下滑趨勢，前年第 1 季比重還偶 19%，但去年第 1 季已經降至 17%、到了今年第 1 季已經降至 16%。

不過受到美中貿易戰影響，我對美國出口比重卻有逐漸攀升跡象，今年前 3 月我對美出口總額共 39.3 億美元，創下歷年單月新高，年增幅更達 25.6%，比重則提高至 14.03%。

蔡美娜說，雖然景氣降溫導致淡季效應較以往明顯，但 3 月資本設備進口卻是首度突破 50 億美元，為歷年單月新高，也是近兩年來最佳，反映國內投資動能有逐步升溫跡象。

對於 4 月出口表現，蔡美娜預期，在美中貿易協商朝正面發展態勢來看，除了歐元區外，多數主要是場的製造業經理人指數 (PMI) 已逐步回升，顯示對於貿易戰看法已從負面轉趨中性，加上原物料、油價價格回穩，預估 4 月出口可望出現正成長，年增幅約落在負 0.5% 到正 2.5% 區間。