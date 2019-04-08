環球晶3月營收再創高 Q1營收改寫歷史次高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 3 月合併營收 56.67 億元，月增 16.2%，年增 16.17%，創新高；第 1 季合併營收 155.91 億元，季減 0.2%，年增 12.09%，由於環球晶長約比重高，受惠合約價持續走揚下，雖然單季營收較上季略減，但仍寫下歷史次高成績。

環球晶董事長徐秀蘭表示，今年大部份產能已被預付貨款的客戶預定，預付款金額也在去年底來到新台幣 230 億元的新高水位，她並說，第 1 季確實有客戶擔憂市場不確定因素多、且存貨水位高，盼環球晶能調整出貨量或延遲出貨，但在雙方持續溝通下，客戶均相當尊重長約內容。

展望第 2 季，徐秀蘭指出，由於市場仍存在貿易戰等不確定性，第 2 季營運將有壓，雖然價格上並沒有太大的調整壓力，但預期將面臨出貨調整壓力，預估第 2 季出貨量將與第 1 季持平。

此外，今年第 1 季仍有新長約客戶與環球晶洽談，已有新長約陸續簽訂，也有些正在討論中，預計第 2 季可望簽約，目前客戶端需求主要為 8 吋晶圓，應用於電源相關領域，且許多客戶因看好車用、電源等應用後市需求，進而簽訂新長約或延長長約。

徐秀蘭認為，上半年市場壓力主要來自不確定性因素與存貨修正，在客戶去化積累的庫存後，庫存水位已逐漸下降，甚至有客戶盼能提前拉貨，因此看好下半年市場景氣將會回溫，且有信心今年營運將持續成長，估全年營收可能年增 4-6%，但若整體市況回溫，營收成長幅度也會更高。