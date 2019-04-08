稱油市「健康」 沙國能源部長：超額減產必要性正在消失

根據《彭博社》報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示，油市處於「健康」狀態，沙國執行超額減產的必要性，正在消失。

台北時間週一 (8 日) 晚間 6 點 22 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.64%，至每桶 70.79 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.63 %，至每桶 63.48 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：lnvesting.com)

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

Khalid al-Falih 指出，油市正走向平衡，「我認為，我們不需要做更多 (超額減產)」，原油庫存已開始降低，但仍高於正常水平。

OPEC 及其盟國的「聯合部長級監督委員會」(JMMC)，將於 5 月舉行會議，Khalid al-Falih 稱，現在研判減產措施是否會延長至 2019 下半年，還為時過早，但 5 月的 JMMC 將成「關鍵」。

另一方面，受內戰情勢升溫影響，OPEC 成員國利比亞，正面臨原油供給中斷風險；利比亞軍事強人哈夫塔 (Khalifa Haftar) 無視國際要求，率領國民軍 (Libyan National Army) 對首都黎波里進攻，利比亞政府將展開反擊，內戰情勢持續升溫。

雖然和平談判的舉行，使利比亞近幾個月的石油輸出得以增加，但若無法徹底解決內戰之亂，該國石油供給恐難恢復穩定。