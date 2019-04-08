利比亞內戰使供給中斷疑慮升溫 油價觸及5個月高點

根據《彭博社》報導，受內戰情勢升溫影響，石油輸出國組織 (OPEC) 成員國利比亞，原油供給恐中斷；該消息導致國際油價走揚，西德州中級原油觸及 5 個月高點。

台北時間週一 (8 日) 下午 4 點 40 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.65%，至每桶 70.80 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.68%，至每桶 63.51 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：Investing.com)

上週五，西德州中級原油期貨收漲 1.6%，至每桶 63.08 美元，創去年 11 月 5 日以來新高，週一漲勢不墜。

利比亞軍事強人哈夫塔 (Khalifa Haftar) 無視國際要求，率領國民軍 (Libyan National Army) 對首都黎波里進攻，利比亞政府將展開反擊，內戰情勢持續升溫。

雖然和平談判的舉行，使利比亞近幾個月的石油輸出得以增加，但若無法徹底解決內戰之亂，該國石油供給恐難恢復穩定。

若無法徹底解決內戰之亂，利比亞石油供給恐難恢復穩定。(圖：翻攝自彭博)

除利比亞內戰可能導致原油供給中斷外，OPEC 及其盟國可能將減產措施延長至 6 月之後的消息，也讓油價獲得支撐。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

Kiwoom 證券公司大宗商品分析師 Ahn Yea Ha 表示，市場對全球經濟成長趨緩的擔憂，已有所緩解，而利比亞的供給中斷風險，進一步拉抬了國際油價。