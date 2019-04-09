貴金屬盤後─美元走低 美股下跌 黃金收高6.30美元 站上1300美元關卡

黃金期貨週一收高，並重新站上每盎司 1300 美元關卡。美元走低及美股下跌，助使黃金自上週的跌勢中反彈。在新的財報季開始前，投資人態度轉趨謹慎。

美元指數週一下跌 0.4%，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

財報季開始前，美國股市亦轉為審慎。股市早場走低，亦有助支撑黃金價格。

6 月黃金上漲 6.30 美元，或 0.5%，收於每盎司 1301.90 美元，上週，黃金下跌 0.2%。

5 月白銀上漲 13 美分，或 0.9%，至每盎司 15.216 美元，上週則下跌 0.2%。

分析師說，技術面而言，黃金上週守住 1285 美元支撑，屬短期利多。若收盤跌破該支撑水準，可能測試 1260 美元。黃金目前於 1300 美元水準進行整理，若收盤站上 1330 美元，將屬漲勢。若收盤跌破 1285 美元，則將屬跌勢。

分析師亦將黃金週一的漲勢，歸功於中國的需求。中國央行的最近數據顯示，3 月，中國的黃金儲備上升至 6062 萬盎司，一個月前為 6026 萬。

由於全球央行持續偏向鴿派立場，為黃金的長期展望增添了多頭氣氛。

其他金屬亦上漲。5 月銅收高 1.3% 至每磅 2.932 美元。7 月白金上漲 0.8% 至每盎司 912.90 美元。6 月鈀金收高 0.5% 至每盎司 1353.10 美元。