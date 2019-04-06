貴金屬盤後─連二天下跌後 黃金收高1.30美元 本週則下跌

黃金期貨週五溫和收高。但本週則下跌，投資人偏好風險性資產，黃金受到壓力。

6 月黃金上漲 1.30 美元，或 0.1%，收於每盎司 1295.60 美元。但本週則下跌 0.2%。5 月白銀下跌 0.2 美分，或近 0.1%，至每盎司 15.086 美元，本週下跌 0.2%。

美國公布 3 月新增就業達 19.6 萬人，優於預期，失業率持平於 3.8%。該數據公布後，黃金一度擴大跌幅。

近來因中美貿易協定樂觀，美國股市上漲，黃金則走低。但因經濟擔憂及政局紊亂，如英國脫歐不順，則使得黃金跌幅受限。

分析師說，下週一，黃金若未能突破 1305 美元，可能引發技術性賣壓。美元上漲及資金流出黃金 ETF，為黃金市場利空。

美國就業報告公布後，美元指數上漲 0.1% 至 97.40，黃金一度下跌。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

其他金屬交易方面，6 月鈀金上漲 13.60 美元，或 1%，收於每盎司 1345.90 美元，本週上漲 0.3%。

7 月白金上漲 90 美分，或近 0.1%，收於每盎司 905.40 美元，本週上漲 6%。

5 月銅下跌 1.55 美分，或 0.5%，收於每磅 2.8945 美元，本週下跌 1.4%。