中國持續買進黃金的步伐 人行連續第四個月增加儲備

中國正在買進黃金。這個世界第二大經濟體連續第四個月擴大了黃金儲備，增加了全球的央行將繼續增持黃金儲備的樂觀態度。

根據其網站週日的數據，中國人民銀行 3 月份的儲量從一個月前的 6,026 萬盎司增加到 6,062 萬盎司。以噸位計算，上個月的流入量為 11.2 噸，2 月份增加了 9.95 噸，1 月份增加了 11.8 噸，12 月增加了 9.95 噸。

中國是世界上最大的黃金生產國和消費國，正面臨著經濟放緩的跡象，雖然與美國的貿易談判已取得了進展。

中國人民銀行的最新數據表明，該國已恢復了穩定增加黃金儲備的做法，就像 2015 年年中至 2016 年 10 月的期間一樣，當時中國幾乎每個月都增加了黃金儲備。中國應該在 2019 年繼續以這個速度 積累黃金嗎？它可能在今年底之後成為僅次於俄羅斯的最大買家，後者在 2018 年增加了 274 噸。

據世界黃金協會指出，各國政府在 2018 年增加了 651.5 噸的黃金，是紀錄上第二高 。俄羅斯總統普丁試圖打破該國對美元的依賴，在十年內將其黃金儲備增加了三倍，央行的數據顯示，2 月份增加了 100 萬盎司黃金，是自去年 11 月以來最多。

即使在聯準會暗示將暫停升息之後，現貨黃金在 3 月份仍下跌，是連續第二個月下跌，股市反而大漲。高盛集團預計，長期前景更加看漲，因為中央銀行的需求應該有助於支撐價格，流入黃金的資金與去年一樣高，預計 12 個月內將反彈至每盎司 1,450 美元。現貨黃金週一報 1,292.25 美元。