波力-KY下午召開法說會 法人關注新營運動能

波力 - KY(8467) 預計今日下午召開財務業務說明會，公布 2018 年財報，釋出 2019 年最新營運展望。波力 - KY 為全球最大冰上曲棍球桿廠，法人預期，取得歐系運動品牌頂級草地曲棍球桿訂單，有助提升毛利表現，碳纖維汽車輪圈極地路測後續發展及跨業合作將是關注焦點。今日早盤最高達 37.5 元，漲幅 3.31%。波力 - KY 因建置自動化設備、改善生產技術、重視高單價單品，推升毛利率由 24.62% 站上 25.37%，2018 年營業收入 14.86 億元，營業毛利 3.77 億元，營業利益 6,412 萬元，稅前純益 1.5 億元，歸屬母公司稅後純益 1.29 億元，每股稅後純益 2.61 元，擬配現金 2.5 元。



法人預期，波力 - KY 取得歐系運動品牌頂級草地曲棍球桿訂單，首年出貨量上看逾 3 萬支，今年出貨狀況備受關注。此外，2019 年第 1 季投入碳纖維汽車輪圈極地路測，若成功取得測試結果，有望為營運注入新動能。