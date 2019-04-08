〈進出口統計〉經濟成長放緩淡季效應擴大 Q1出口年減4.2%終結連10季正成長

財政部今 (8) 日公布 3 月進出口統計，3 月因工作天數恢復正常，出口總額 286.8 億美元，為歷年同月次高，但和去年同期比仍減少 4.4%，累計前三月出口總額 763.6 億美元，年減 4.2%，結束連續 10 季正成長。

進口部分，3 月進口 255.6 億美元，較去年同期增加 6.6%，累計前 3 月進口金額約 674.1 億美元，較去年同期減少 0.8%。

以個別出口細項來看，3 月出口僅資通與視聽產品出口 35.8 億美元，較去年同月增加 23.1%，其中電腦及其附屬單元年增 89.1%、電腦零附件年增 34.5%、交換器及路由器年增 54.1%。

不過，電子零組件、基本金屬、化學製品與塑橡膠等產品 3 月出口則同步衰退，其中電子零組件因全球需求轉緩，導致電子產業淡季效應擴大，加上去年同期基數偏高，電子零組件出口年減 13.3%，化學品與塑橡膠出口也分別較去年衰退 8.9%、3.8%。

進一步觀察今年前 3 月出口表現，同樣僅資通與視聽產品逆勢成長，前 3 月出口總額 14.9 億美元、年增 18.6%；但化學製品則出口總額年減 12.3% 居冠、金屬製品年減幅 10.3%，另外，電子零組件與塑橡膠出口額年減幅分別為 7.2%、8.3%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，3 月主要出口貨品中，電子零組件受供應鏈持續進行庫存調整與比較基期偏高影響，年減 13.3%，至於基本金屬及其製品、化學品因鋼價、油價疲弱與需求不振影響，分別減少 7.5%、8.9%。

另外，資通與視聽產品則因雲端伺服器及電腦零附件國內產能提高，出口值創歷年單月新高，年增 23.1%。

蔡美娜表示，在全球經濟成長放緩的情況下，讓產業淡季效應更加明顯，導致 3 月出口值年減 4.4%，連續 5 個月衰退，但衰退幅度比預期來的小。

蔡美娜進一步指出，累計今年第 1 季出口較去年同期減 4.2%，進口也減少 0.8%，分別中止連續 10 季及 9 季正成長。