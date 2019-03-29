邑錡去年獲利年增近1倍 OBM新產品加速上市刺激營運成長

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (29) 日公布去年財報，毛利率上揚到 31.42%，年增 0.67 個百分點，稅後純益 3183 萬元，年增 98.45%，每股純益達 1.43 元，同時，邑錡的 Brinno 縮時攝影機新產品由台灣代理商群光 (2385-TW) 正式推出上市，有助進一步挹注業績。

邑錡自有品牌 Brinno 縮時攝影機系列在台由群光電子代理，新產品專業版工程用縮時相機，在今年 2 月於美國國際建築展覽上亮相並獲得好評，主打全新 HDR 與 Full HD 感光元件，並搭配長達 300 天拍攝的續航電能盒，能不受限於室內及室外的環境空間限制。邑錡董事長陳世哲指出，除台灣外，邑錡也與全球經銷體系簽訂促進各系列產品的新銷售方案，可望刺激產品銷售成長。

邑錡去年營收 5.08 億元，毛利率 31.42%，年增 0.67 個百分點，稅後純益 3183 萬元，年增 98.45%，每股純益達 1.43 元，邑錡董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1.2 元現金股利，股東會訂 6 月 26 日召開；邑錡今年首季營收，將蓄勢挑戰歷史新高。

邑錡今年首季營運熱度大幅加溫，在增加旗下自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務營收規模後，第 1 季營收可望改寫新高，2 月營收達 4709 萬元，月減 20.21%，年增 59.71%，是邑銷連續 8 個月營收正成長。今年累計前 2 月營收 1.06 億元，年增率 70.42%，預計 3 月出貨排程將達 6000 萬元以上，第 1 季單季營收可望刷新 2017 年第 2 季創下的 1.74 億元歷史新高紀錄。