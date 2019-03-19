邑錡去年獲利倍增 EPS1.43元 擬配1.2元現金股利
鉅亨網記者張欽發 台北
縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 去年財報稅後純益達 3183 萬元，年增 98.45%，每股純益達 1.43 元，今 (19) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1.2 元現金股利，股東會訂 6 月 26 日召開；邑錡今年首季營收，將挑戰歷史新高。
邑錡去年營收 5.08 億元，毛利率 31.42%，年增 0.67 個百分點，稅後純益 3183 萬元，年增 98.45%，每股純益達 1.43 元。
邑錡去年以來，持續針對 Brinno 品牌產品進行升級與新產品研發，整體營收表現較 2017 年持穩，公司持續優化業務營運體質，加上下半年 Brinno 品牌新款產品出貨等挹注，去年第 4 季稅後純益 1095 萬元、每股純益 0.49 元。
邑錡今年首季營運熱度大幅加溫，在放大旗下自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務營收規模後，第 1 季營收可望改寫新高，2 月營收達 4709 萬元，月減 20.21%，年增 59.71%，是邑銷連續 8 個月營收正成長。
邑銷今年累計前 2 月營收 1.06 億元，年增率 70.42%，預計 3 月出貨排程將達 6000 萬元以上，第 1 季單季營收可望刷新 2017 年第 2 季創下的 1.74 億元歷史新高紀錄。
近年，邑錡致力放大自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務的整體營收規模。創新 ODM 業務受惠美系新、舊客戶訂單拉貨力道強勁，持續協助合作 ODM 廠商優化生產流程與製程，培植重要合作供應商夥伴，隨著創新 ODM 訂單穩健成長，經濟規模效益日漸彰顯，挹注創新 ODM 業務整體獲利能力的精進。