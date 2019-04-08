鴻海旗下面板廠SDP 去年虧損284億日圓

根據日經新聞報導，隸屬鴻海 (2317-TW) 集團與夏普 (6753-JP) 共同經營的液晶面板廠「Sakai Display Products」(SDP)，其 2018 年淨損，達 284 億日圓 (上年度獲利為 43 億日圓)。

(圖：Investing.com)

夏普生產的電視，在中國市場銷售趨緩，加上中國面板廠展開大尺寸面板生產，導致 SDP 銷量及營收減少。

2018 年 12 月期的銷售額為 1114 億日圓，幾乎是上年度 2002 億日圓的一半。在夏普轉換為重視收益性的銷售策略後，面板的供應量大減，也導致出現近 2 年來首度的虧損。

過去由鴻海集團主導的夏普製電視市佔擴大專案「天虎計畫」，曾讓 SDP 受惠，在 2017 年 12 月期的業績繳出漂亮成績單。

此外，夏普位在日本三重的液晶面板工廠，也因部分生產線稼働率低落，廠方也要求員工配合減少工作日數。該工廠主要負責生產用於車用導航機等裝置的中小尺寸面板，受影響的員工為 151 名日裔菲律賓人。

支援這些勞工的團體在 4 月 5 日，於東京召開記者會指出，夏普的相關業務包商在今年 3 月底時向派遣工們發出通知，從 4 月開始的勞動契約將由原本作 4 休 2，改為作 2 休 2。支援團體要求包商，必須補償勞工們減少的薪資收入。

夏普社長室發言人表示，「會持續關注後續狀況，採取可能的應對措施」。