瞄準全球最大市場 東麗擴大在中國RO產能

日本東麗 (TORAY)(3402-JP) 在週一 (8 日) 表示，將於中國廣東省佛山設立新公司，預計在 2021 年展開 RO 逆滲透膜等商品的生產及銷售。新公司的名稱為「東麗膜科技 (佛山) 有限公司」(Toray Membrane (Foshan) Co.,Ltd，TMFC)，目前正進行用地取得及工廠興建等相關前置作業。

(圖：Investing.com)

TMFC 未來將進行 RO(Reverse Osmosis，逆滲透)、NF(Nanofiltration，奈米過濾)、UF(Ultrafiltration，超過濾)、MBR(Membrane bioreactor，膜生物回應器) 的生產及銷售。新工廠落腳在該公司興建中的「東麗高新聚化 (佛山) 有限公司」(Toray Polytech (Foshan) Co.,Ltd，TPF) 廠房旁。TPF 的營業項目為高機能聚丙烯長纖維不織布 (PP Spunbond) 的生產及銷售，未來兩家公司將共享經營及系統資源，以提升公司營運效率。

東麗是全球最大的 RO 逆滲透膜廠商，每年可售出 60 萬捲。這次在 TMFC 的投資金額約為 100 億日圓左右，未來開始生產後，在中國的 RO 逆滲透膜的產量將提升為目前的 2 倍。

中國是全球最大的 RO 逆滲透膜市場，每年的市場規模約為 50 萬捲，並預估有 10% 的年成長率。其原因在於中國的地下水及河川中的雜質成分高，若要作為工業用水等用途，需要使用高性能的過濾膜來進行淨化。特別是中國北部更是飽受慢性的缺水問題所苦，為維持日常生活及經濟成長，如何確保水資源也成了當務之急。

東麗在中國市場的市佔率已由原先的 3 成拉抬到了 5 成。根據日本富士經濟的調查數據，全球在包含 RO 逆滲透膜在內的水處理過濾膜市場，預估在 2025 年將達到 3400 億日圓規模，較 2017 年成長了近 1.6 倍。

而不光是水資源，過去日本在空汙方面所累積的經驗，也為中國在相關問題上提供了解決方案。由帝人 (3401-JP) 所開發的超極細纖維粉塵回收裝置，於 1 年半內在中國售出了 2 萬捲以上。中國對於各式濾材的需求龐大。