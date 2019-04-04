〈電子業員工分紅〉台積電共發出235.7 億元居蘋概5哥之首 鴻海、和碩年減約25%

各家企業去年財報陸續上傳，其中也揭露員工分紅，在蘋概 5 哥中，總額以台積電 (2330-TW) 發放 235.7 億元最高，平均每員工可得約 110 萬元，股王大立光平均每員工也有 68.5 萬元、可成則約 54.2 萬元；組裝廠方面，鴻海提列 76.6 億元、和碩提列總額約 9 億元，均較前年減少約 24-25% 左右。

晶圓代工龍頭台積電去年稅後純益 3511.3 億元，年增 2.3%，每股純益 13.54 元，創下新高，公司也於日前公告員工獎金與酬勞，其中獎金 235.7 億元，預計今年 7 月發放，以 4.3 萬名員工來算，每名員工約可分得 109.6 萬元獎金。

鴻海 (2317-TW) 去年稅後純益去年全年稅後純益 1290.65 億元，年減 7%，每股純益 8.03 元，依照財報顯示，去年提撥員工酬勞 76.62 億元，較前年 102.39 億元，年減約 25.2%，總額連續 3 年減少，提撥比例 5% 也較前年 6% 下滑。

股王大立光 (3008-TW) 去年稅後純益 243.7 億元，年減 6.18%，每股純益為 181.67 元，其中員工酬勞將配發 43.84 億元，以大立光去年底員工人數 6400 人計算，平均每人分紅 68.5 萬元。

和碩去年稅後純益 146.83 億元，年減 24.1%，每股純益 5.66 元，其中員工酬勞估提列 8.96 億元，較前年 11.88 億元，年減約 25%，若依 2017 年年報顯示，截至去年 3 月 16 日，和碩員工共約 7095 人，每名員工分紅估約 12.6 萬元。

可成去年稅後純益 279.72 億元，年增 54.3%，每股純益 36.31 元，獲利衝上新高，公司擬提撥 18.44 億元作為員工酬勞，若以可成 2017 年年報公布的員工人數約 3400 人計算，平均每人可分得約 54.2 萬元。