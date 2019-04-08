研華子公司ATJ拓新業務 加速日本市場布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年4月8號16點50分

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 旗下 Advantech Technologies Japan Corp.(ATJ) 今 (8) 日發表新的事業策略，透過結合研華的平台和設計資源、發展新的 eDMS、DMS 與 DTOS(按訂單設計服務)、以及 EMS 創新等 3 方向，力拓日本工業 4.0 與物聯網市場。

ATJ 前身為日商 OMRON(歐姆龍) 旗下公司，在今年 2 月被研華併購後，仍由原經營團隊領軍，並與研華 Embedded-IoT 事業群 (EIoT) 整併，合作進行產品開發及業務佈局局，成為研華在日本市場 DMS 據點。

ATJ 董事長石田隆裕今日也宣布新事業策略的 3 大發展方向，首先以研華的嵌入式系統及物聯網平台為基礎，增加新價值 eDMS 事業，提供標準產品到完全訂製的業務。

同時 ATJ 藉由研華的資源，原有製造業務可達到最大綜效，發展更高附加值的 DMS(開發和製造)、及 DTOS(按訂單設計)。

另外，ATJ 的 EMS 業務也可透過研華物聯網解決方案 WISE-PaaS、iFactory SRP 更加創新此外，藉由全球物聯網和供應鏈管理 (SCM)，除了能強化顧客關係管理 (CRM)，更能有效降低製造成本，搶拓日本工業 4.0 與物聯網市場。