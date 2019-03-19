〈飛捷展望〉去年純益年增9% EPS 5.6元 擬配息5元 殖利率6.6%

飛捷 (6206-TW) 今 (19) 日公告去年稅後純益 8.01 億元，年增 9%，每股純益 5.6 元，其中第 4 季毛利率更是飆破 3 成，而飛捷董事會也決議每股擬配發 5 元現金股利，若以今日收盤價 75.9 元計算，現金殖利率達 6.6%。

飛捷去年營收 65.7 億元，年增 0.1%，毛利率 29.32%，年減 0.29 個百分點、營益率 13.8%，年減 0.57 個百分點，稅後純益 8.01 億元，年增 9%，每股純益 5.6 元。

飛捷去年第 4 季營收 11.53 億元、季減 25.7%、年減 32.7%，毛利率 31.56%，季增 1.35 個百分點，營益率 11.61%，稅後純益 1.36 億元，季減 22.5%、年減 26.7%，每股純益 0.95 元。

飛捷表示，去年下半年專案出貨結束，加上美中貿易戰影響，歐美客戶第 4 季拉貨動能放緩，導致營收獲利衰退，不過在記憶體、觸控等相關零組件價格回落，單季毛利率突破 3 成。

而全年來看，雖然飛捷本業獲利衰退，但受惠業外較去年轉虧為盈，稅後純益仍較去年成長，董事會也通過每股配息 5 元，配發率近 9 成，若以今日收盤價 75.9 元計算，現金殖利率達 6.6%。