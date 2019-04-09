紐約匯市—全球成長擔憂稍緩 市場削減美元避險部位；里拉續貶

週一 (8 日) 交易，美元兌一籃子貨幣走跌，由於近期經濟數據強勁舒緩了市場對全球經濟的擔憂，促使投資者降低美元的避險部位。

本週 ECB 召開會議，歐元上週因投資人趕在會議前平倉而觸及一個月低點，週一自低點上揚。

英鎊兌美元自一週低點回彈，投資者觀望英國首相梅伊是否能說服歐盟再次推遲英國脫歐的最後期限。英鎊兌美元上漲 0.18% 至 1.3059 美元。

波士頓 Amundi Pioneer 投資管理公司的貨幣策略主管 Paresh Upadhyaya 表示，「這是全球成長已觸底的預期，經濟春芽已經冒出來了。」他指出，上週中美兩國經濟數據鼓舞人心，提振市場信心，也推高成長導向的貨幣，例如澳元和紐元。

ICE 美元指數下降 0.4% 至 97.041。

貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 表示，「我們對美元持中立態度，美元具有避險的吸引力，但漲勢受到高價值所限制，且美國與全球其他地區之間的成長差距縮小。」

這樣的美元觀點支撐週一其他貨幣的買盤，歐元上漲 0.42% 至 1.1261 美元，上週二歐元觸及 1.1183 美元，達 3 月 8 日以來最低水準。歐元兌日圓上漲至 125.54 日圓，站上 2 週高點。

由於核心歐洲債券殖利率進入負面領域，且 PMI 數據指示歐元區經濟正在掙扎，交易者上週因而削減歐元部位，其程度達 9 個月來最大。本週 ECB 會議預計不會有任何政策上的變動，但市場仍關注會後的新聞發布會，觀察 ECB 對利率、全球經濟衰退和 10 年期德債殖利率自 2016 年來首次降至 0 以下等事情的看法。

由於銅等商品價格下跌，澳元兌美元上漲 0.30% 至 0.7126 美元。

土耳其里拉

由於政治不明確性持續施壓土耳其經濟，土耳其里拉週一大跌，成為市場較受關注貨幣中表現最糟糕者。里拉兌美元跌幅超過 1%，觸及 2 週低點。

Rabobank 新興市場外匯分析師 Piort Matys 指出，本週一開始，里拉的交易表現最疲弱，因為市場越來越擔心政局的緊張氣氛未來幾日可能會升溫，土耳其總統 Erdogan 質疑 Istanbul 投票的有效性，聲稱該投票中有「太多」違規行為，且是「組織犯罪」。

他還指出，投機者可以趁 3 月底關鍵地方大選前尚未實施嚴格限制時，放空弱勢里拉。本週土耳其央行重啟每週回購拍賣，並將外匯匯率自 25.5% 削減至 24%。

午盤，1 美元兌 5.6927 里拉，里拉較上週五走跌 1.2%。