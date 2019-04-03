〈每日外資外匯觀點〉大摩：美元今年最佳時期已過 年底前估跌6%

英國首相梅伊周二提議跨黨派談判以解決脫歐僵局，試圖為更溫和的脫歐路徑打開大門，消息傳來，周三亞洲盤英鎊反彈，維持在 1.31 之上；市場今天除持續關注英國脫歐的最新動態，並聚焦美國公布 ISM 非製造業指數。

交易信號提供商 Bullwaves 創辦人 Enda Glynn 近期看好美元走勢，認為美元未來回升將拜美股下跌之賜，由於 2019 年美股反彈的基礎並不穩固，預期很快就會出現大幅調整，並預言明年美元將出現大幅反彈，甚至目前就已經展開漲勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Glynn 同時也是艾略特波浪的擁護者，除了從技術面來看，美元具備上漲的潛在動力外，由 於美元是全球的避險貨幣，預期下一波美股大跌將引發全球市場動盪及避險情緒，尤期看好美元兌日圓反彈的走勢。

不過，唱衰美元後市的分析師也大有人在，荷蘭國際銀行指出，美元上漲趨勢不太可能發生轉變；摩根士丹利甚至在最新報告中預告，今年美元的最佳時期已經結束。

摩根士丹利策略師 Hans Redeker 認為，美元在這波上漲周期中已經見頂，美國經濟成長相對放緩及聯準會的鴿派立場，使得美元承受壓力，未來跌幅將超過市場預期，並看衰美元今年底前下跌 6%。

周三美國將公布 3 月 ISM 非製造業指數，調查顯示，上月意外強勁出現 59.7 後，本次可能下跌至 58。分析師指出，若數據表現不佳，可能壓抑美元近期走勢。