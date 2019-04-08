首檔ETF連結基金來了！將有不配息版 有助稅務規劃

國內首檔台股「ETF 連結基金」來了！ETF 向來是台灣投資人青睞的理財工具，為便利投資大眾可於銀行平台交易，元大投信旗下元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 及元大富櫃 50(006201-TW) 等三檔台股 ETF 連結基金，預計 5 月展開募集，不但在銀行也可以買到，還將同時提供不配息及配息級別，讓認為投資股息 ETF 擔憂承擔太多稅負的投資人可以多了新選擇。

金管會於 2018 年 10 月開放投信業得募集發行「ETF 連結基金」，開放初期先以投信公司自己所管理的台股 ETF。

元大投信身為國內 ETF 龍頭，以元大台灣 50、元大高股息兩檔 ETF 最受歡迎，由於配息紀錄良好獲得市場肯定，兩檔受益人數都逼近 10 萬人，堪稱「國民 ETF」，繼推出國民 ETF 後，元大投信也領先所有投信公司，將推出首檔「ETF 連結基金」，就是由國民 ETF－「元大台灣 50ETF」領軍打頭陣去連結基金。

所謂「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。因基金淨資產 90% 以上投資於主基金，因此績效與連結的 ETF 雖非完全一致或完全貼近，但會有一定的關聯。

而「ETF 連結基金」優勢在哪？元大投信研究團隊指出，「元大台股 ETF 連結傘型基金」主要有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率；二，交易管道多元化，小額投資更方便；三，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，提供投資人多元選擇。

簡單來說，目前國人主要透過台股交易 ETF，若於銀行平台申贖，實際流程仍委託券商下單，但是「ETF 連結基金」則比照一般共同基金交易，除了更便利基金族、小資定期定額扣款，未來還可設立不配息級別，配息級別適合喜歡有定期現金流入的投資人；不配息級別則適合本身有稅務規劃或是想將配息累積再投資的投資人。

其中，「交易管道多元化，小額投資更方便」部分，以元大台灣 50 為例，目前購買一張 ETF 約需新台幣 8 萬元，但透過「ETF 連結基金」，投資人可經由投信公司、銀行來申購，方便投資人有效率參與 ETF 投資。除了單筆投資門檻降低至 1 萬元，且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。