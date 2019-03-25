〈每週CFTC報告〉投機者看漲美元意願大減 看多英鎊上升

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (22 日) 發布交易者持倉報告，顯示在聯準會即將發布決策前，大型貨幣投機者看漲美元指數的意願大減，上週大幅減少期貨市場多單，削減口數創下 2017 年 6 月 20 日以來最大單週跌幅。

美元指數

截至 3 月 19 日的數據顯示，大型投機者和避險基金的美元指數期貨，多單較前一週大減 9139 口，至 25935 口，前一週共有 35074 口淨多單。

美元指數持倉變化

本週的淨多單部位變化，來自於多單減少減少 6423 口，至 38607 口，而空單則是增加 2716 口，到 12672 口。

在本週之前，原本投機的多單連兩週上漲。儘管投機者押注減少，但美元指數大體上仍處於看漲水準，不過這是近 33 週來，首次淨多單不足 3 萬口。

其他主要貨幣持倉變化

其他貨幣方面，最大的變化在墨西哥披索及英鎊。本週押注墨西哥披索上漲的多單，共增加超過 4.7 萬口，這使得看漲披索的淨多單，來到超過 12.2 萬口，是過去從未出現的看多紀錄。前次墨西哥披索期貨多單超過 10 萬口，為 2018 年的 4 月 17 日。

投資者押注英鎊的總口，則增加了超過 2.2 萬口，同時看跌英鎊的部位，減少 13774 口，為 2018 年 6 月 12 日以來的最低。在本週之前，投資者連 36 週，減持英鎊期貨都在 3 萬口以上。

整體來說，看多部位增加的貨幣就是墨西哥披索及英鎊。淨多單減少的為美元指數 (9139 口)、歐元 (1959 口)，日圓 (440 口)，瑞士法郎 (3884 口)，加幣 (6721 口)，澳幣 (8203 口) 和紐西蘭幣 (5721 口)。

主要貨幣持倉變化

美債

同時，截至 3 月 19 日，投機者也在聯準會開會前，減少了美國 10 年期公債的淨空單，共減了 12460 口，不過淨空單仍有 163974 口。

美國 10 年期公債殖利率週五收報 2.44%，創去年 1 月以來新低，單週大幅回落 15 基點。而 2 年期美債的殖利率收報 2.31%，共下跌 12 個基點。