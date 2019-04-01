〈每週CFTC報告〉投機者連6週增持原油期貨多單 押注油價上揚

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (29 日) 發布的交易者持倉報告，大型能源投機者本週繼續看多 WTI 原油期貨市場，淨多單增加超過 3.3 萬口，使淨多頭來到接近 45 萬口。

這是連續第 6 週大型機構看多原油期貨。本週投機者增持多單 25989 口，累計多單 560552 口；空頭減少 7884 口，至 111933 口。

原油淨多單增加

油價近日持續上漲，主要原因是 OPEC 與俄羅斯進一步減產，而美國對伊朗及委內瑞拉的制裁，也造成供應減少。

在美國宣布制裁前，伊朗 3 月的石油生產量僅為日均約 100 萬桶，低於 2 月份的 130 萬桶及過去高峰時期至少 250 萬桶。

不過另一方面，出於對全球經濟成長的擔憂，也限制了油價的漲幅，美中貿易戰已持續 8 個月，讓市場擔心今年經濟成長將持續放緩。

美元指數

截至 3 月 26 日的數據顯示，大型投機者和避險基金的美元指數期貨，淨多單較前一週減少 650 口，是連續第 2 週削減淨多頭。

本週的淨多單部位變化，來自於多單減少 1664 口，至 36943 口，空單同樣減少，但口數較少，減 1041 口，來到 11658 口。

美元淨多單小升

美元淨多單連續第 2 週僅維持在略高於 2.5 萬口附近，在上週之前，淨多單口數連續長達 32 週，均穩在 3 萬口以上。

其他主要貨幣

其他貨幣方面，本週只有墨西哥披索出現較大的變動，也是披索連 2 週多單獲大幅度增持。在上週增加超過 4.7 萬口之後，本週多單再添 23447 口，使墨西哥披索的投機性看多部位，來到 14.6 萬口以上，是 2013 年 4 月 23 日之後的單週最高水準。

整體來看，淨多單增加的貨幣包括英鎊 (+5192 口)、加拿大幣 (+8203 口)、紐西蘭元 (+922 口) 及墨西哥披索，淨多單減少的有美元指數、歐元 (-2574 口)、日圓 (-2900 口)、瑞士法朗 (-106 口) 及澳幣 (-1768 口)。

美債

美債部分，由於對經濟成長的憂慮上升，造成許多避險基金湧進債券，投機者對 10 年美債的淨空頭較上週小幅上漲。

數據顯示，截至 3 月 26 日，投機者在 10 年期美債的淨空頭為 166293 口，前一週為淨空碩 163974 口，淨空頭小幅增加 2319 口。