雅茗-KY Q1新開店數創同期新高 海外展店目標遍地開花

雅茗 - KY(2726) 第一季新開門店家數創下同期新高，達 66 家、淨增加營運門店數為 31 家、季末實際營運門店數為 1,014 家。雅茗 - KY 指出，第一季向來是全年的淡季，展望未來，將延續前一季展店動能，朝向年底淨營運門店數增加兩成的目摽邁進。雅茗 - KY 指出，從去年下半年開始，持續強化展店動能，今年第一季新增 66 家，超過 2017 年同期的 62 家，展店數超越前年營運水準之勢，季淨增加營運門店數為 31 家，也是歷來同期新高，顯示門店關閉的情況也有所改善。



雅茗 - KY 董事長吳伯超說，集團淨營運門店數在 1 月份首次突破 1000 家，也對集團開展第二個千家門店深具信心。而在第一季新開門店中，最受消費者及市場矚目的，當屬「快樂檸檬」與阿里巴巴集團的「口碑」合作，聯手推出中國大陸第一家連鎖奶茶品牌的智慧門店。



在第二季的展店規劃部分，雅茗 - KY 提到，在中國市場方面，除了將精耕上海等一線城市外，更將積極開發華北、西南地區。此外，將與天貓進一步合作，積極複製「新零售校園店」的模式，在中國的重點大學陸續展店。年底前，將在北京外國語大學、北京建築大學、北京郵電大學、北京化工大學、中國礦業大學等大學建置完成新零售校園店。



海外市場方面，雅茗 - KY 表示，「快樂檸檬」展店將會是遍地開花的型態。將繼續深耕舊金山、西雅圖、洛杉磯、聖地牙哥、倫敦、東京及沖繩等現有各個城市，以強化規模經濟優勢。此外，並將觸角伸進新的國家及都會，如印尼雅加達、越南河內及美國賭城等地。「快樂檸檬」海外門市將從現有的 9 個國家 (美國、加拿大、英國、澳洲、日本、韓國、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國及郵輪)，擴充至印尼、越南，全球門市將順勢突破至 11 個國家，海外版圖再登高峰。