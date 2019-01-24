雅茗-KY首開手搖飲智慧門市 導入會做飲料的機器人

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (24) 日宣布，旗下最大品牌「快樂檸檬」和阿里巴巴集團的「口碑」合作，聯手推出旗下第 1 家製作茶飲的機器人智慧門店，將於 1 月 26 日進駐上海打浦橋地鐵站，雅茗指出，機器人可為門店節省高達 80% 人力，引流消費者並提升加盟意願，後市帶來的成長潛力可期。

雅茗指出，上海打浦橋地鐵站門店除了配置旗下第 1 個製作茶飲機器人「雷萌 1 號」(LemonNo.1) 外，也是旗下第 1 家智慧 (AI) 門店，結合掃碼點餐、大數據和機械手臂等各項行業領先技術。

雷萌 1 號是由快樂檸檬團隊與口碑研發人員合作開發，耗時 7 個月完成，從接收訂單開始，親手選料、攪拌、封口、貼標到通知取貨，可提供消費者 20 多種品項茶飲，還可針對消費者的偏好調整冰熱。

雅茗與阿里巴巴早已互動密切，如率先茶飲業使用阿里巴巴集團的「餓了嗎」外送平台。

此次雅茗打造智慧門店，看好效益包括有，機器人可為門店節省高達 80% 的人力、引流消費者、提升加盟意願，並可強化外送、行動支付、雲端服務、人工智慧和消費者大數據分析等，未來也不排除開設 24 小時無人服務智慧門店。

口碑網是由阿里巴巴集團和螞蟻金服集團聯手打造，並從 2018 年 1 月納入阿里巴巴新零售體系，覆蓋餐飲、超市、便利店、外賣、商圈、機場、美容美髮、電影院等八大線下場景。