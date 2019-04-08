信邦3月淡季營收逆勢創歷史新高 Q2營收將更優

信邦 (3023)3 月營收創歷史新高，第一季營收也創同期新高，單月營收達 15.21 億元，月增 26.05%，年增 20.35%；累計第一季營收 40.55 億元，季增 4.83%，年增 14.66%。信邦表示，第一季為傳統的營運淡季，3 月營收卻繳出歷史高點的佳績，隨著各產業需求的逐漸增溫，展望第二季的營運將優於第一季。信邦指出，3 月在工作天數及產能恢復正常下，醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I) 及通訊及電子週邊 (C) 等產業之銷售分別較 2 月成長 22.00%、44.26%、26.62%、44.81% 及 3.44%。MAGIC 五大產業今年第一季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 27.21%、汽車產業減少 3.86%、綠能及節能產業成長 42.90%、工業應用產業成長 10.51%、通訊及電子週邊產業成長 2.24%。



信邦表示，醫療及健康照護產業含括大型檢測設備、手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，朝運用領域的多元發展，已在去年度展現出成果；汽車產業因受整體汽車產業停滯的影響，第一季銷售較去年同期減少 3.86%，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕。



信邦也提到，在綠能產業發展，係為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，受惠於風力設備客戶滲透率的提升及微逆變器連接線組需求的增加，帶動第一季銷售較去年同期成長；工業應用產業則長期深耕客戶需求，加上承接的設計服務案陸續導入投產，客戶端的需求增加及滲透率的提升，第一季之銷售較去年同期成長 10.51%。



就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 77.46%；連接器及零組件銷售佔 22.54%。在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔 31.11%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 25.83%；綠能及節能產業佔 25.42%；醫療及健康照護產業佔 9.20%；汽車產業佔 8.44%。