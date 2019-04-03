和鑫、正崴、信邦、撼訊、易華電

和鑫 (3049)：三星、華為相繼發表摺疊式手機，帶動可撓式 AMOLED 商機持續發燒，和鑫自結去年 EPS 0.25 元，連續兩年小賺，今年可望更勝去年。股價盤整過後，明顯放量，早盤直攻漲停板，創下波段新高 12.95 元。

正崴 (2392)：有望成為蘋果第一代頭戴 AR 裝置組裝廠，另外 2018 年 EPS 為 1.2 元，擬配發 1.5 元的現金股利。股價漲多轉為橫盤整理，今日開高，創下波段新高 43.1 元，漲幅逾 8%。



信邦 (3023)：旗下綠能產品成長動能強勁，第一季營收達 40.55 億元，年增率 14.66%，創下單季新高的好成績。股價跳空開高，早盤隨即創下波段新高 108 元，下檔以今日跳空缺口為防守點。



撼訊 (6150)：比特幣重返 5000 美元大關加持；另外推出工業電腦專用顯示卡，積極拓展新業務，營運可望好轉。早盤股價直衝漲停板，創下波段 79.3 元，攻勢凌厲。



易華電 (6552)：半導體封測廠南茂擬處分易華電股票 910 萬股，處分利益約 10.91 億元，市場估計可貢獻每股約 1.45 元。受到新聞影響引發賣壓，股價跳空開低，跌破橫盤區間，盤中最低來到 137 元，跌幅逾 7%。