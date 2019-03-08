工作天數減少影響 智伸科2月營收月減25%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 2 月合併營收達 3.08 億元，較上月減少 25.22%，年增 0.39%，主要受到工作天數減少影響。累計前 2 月營收達 7.2 億元，年增 0.49%。智伸科指出，目前全球政府針對汽車廢氣排放標準法規趨勢明確，使得品牌車廠針對引擎油耗及效能優化、全車廢氣排放等新技術研發持續加速，包括歐盟將於明年 2 月開始實施排放限制法規，中國國六排放標準也將自今年 7 月起逐步在各城市推行，並自明年 7 月全面實施，美國也正針對清淨空氣法案 (Clean Air Act) 協商，以期順利在明 (2020) 年推動油耗標準實施。



智伸科表示，主要客戶為因應各國政府要求，自去年起加速動力系統與傳動系統等關鍵零組件的新產品研發，智伸科包括 GDI(Gasoline Direct injection) 等新產品出貨量自今年第一季已見到逐步放大，將有助於旗下汽車零組件在今年維持正面營運表現。



智伸科指出，汽油高壓泵浦為 GDI 系統中之關鍵模組，公司汽油高壓泵浦相關零組件及本體新產品已於第一季再獲第二家全球主要 Tier1 客戶認證，並計畫於下半年逐步量產出貨，凸顯 GDI 新技術在各國政府法規推動下將有更明確的加速導入趨勢，並且有機會看到相關動力及傳動系統的技術持續從超跑往一般房車提高市場滲透率的情況，有助於品牌車廠持續導入更多相關動力及傳動系統相關新產品。



展望第一季，智伸科指出，雖然目前全球主要新車市場銷售表現有趨緩情況，使得多家研究機構對於全年度新車銷售表現轉趨保守，但智伸科受惠各國政府推動減排標準及法規的趨勢明確，有助於旗下動力及傳動等關鍵零組件新產品在整體車廠滲透率持續提升下，挹注整體營運成長。

