小摩：半導體與PMI數據密切聯動 今夏債券殖利率可望回升

由於聯準會 (Fed) 轉趨鴿派和疲軟的全球數據，讓債券需求過去一個月十分活躍，殖利率大幅下挫。

殖利率與價格成反比。10 年期國債殖利率週五 (5 日) 收於 2.5%，前一週曾觸及 2.34% 的低點。3 月底的水平是 14 個月來的最低水平。3 個月和 10 年期債券間的殖利率曲線也出現倒掛，這種市場訊號通常被視為衰退前兆。

J.P. Morgan 全球固定收益和美國股票技術策略主管 Jason Hunter 預計，殖利率將在夏季回升，而且是在一個市場意想不到的地方得到證明。

他指出，半導體的動能代表全球製造業數據的復甦。然後，當這個數據改善時，全球利率就會上升。

Hunter 表示，「不僅是在這個循環，如果你回顧 1990 年代後期，半導體最近 12 個月的表現領漲 PMI 並且它們之間的關聯性很強。這種關聯性已經存在很長一段時間。」「回顧一下 2016 年夏天，半導體同比成長率在年初觸底，然後 PMI 在一季後觸底，因此基本上它會反應落後。」

作為動能指標之一的 SOXX 半導體 ETF (SOXX-US) 於 2016 年 2 月觸底，直到年中才在全球 PMI 上出現回升跡象。

今年，SOXX ETF 的變動率在趨勢反彈前的 1 月觸底。其價格走勢也優於市場，SOXX ETF 在 2019 年飆升 28%，幾乎是標準普爾 500 指數的 2 倍。

與 2016 年一樣，Hunter 預計全球 PMI 數據將在半導體顯示復甦後的一至兩季開始回升，並且只有直到此時，市場的一些落後部門手會開始轉向走高。

他說，「在數據獲得驗證之前，有一類市場並沒有真正重新定價。我們寄全球利率厚望於此。而在股票方面，我們專注於金融、能源和材料。它們的相對業績優勢往往跟踪 PMI 和不是領先指標。」「我們仍然看多標普指數，但寧可買進這些落後的類股，押注它們會在夏季融入大盤升勢。」

在 5 年期票據中，Hunter 預計短期內殖利率將從週五的 2.31% 上升至 2.35% 至 2.4%。他表示，到今年年中，殖利率將飆升至 2.6%。