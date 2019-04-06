美國銀行：料美股漲勢主要階段已結束 因流動性見頂

美國銀行表示，在全球各中央銀行共同刺激經濟成長的努力在 3 月份達到頂峰之後，今年美國股市大漲的主要階段可能已經結束。

Michael Hartnett 等美國銀行策略師周五在給客戶的報告中寫道，標準普爾 500 指數第二季度將在 3000 點上方見頂，之後將走弱。這一預期比該指數目前的水平高約 4%，比該行的年終預期高出 100 點。

雖然幾乎所有金融資產在 2019 年有上漲，但標普 500 指數飆升 15% 仍然表現醒目。聯準會暗示今年一段時間內不會升息，假如還會升息的話，歐洲央行準備以銀行貸款的方式推出新的刺激措施，都推動了全球股市的反彈。3 月份，10 年期美國國債殖利率跌至 15 個月低位，幾天之後，白宮首席經濟顧問拉裡 · 庫德洛呼籲聯準會「立即」將利率降低半個百分點。

對於 Hartnett 的團隊來說，所有這一切都表明，推動股票等風險資產上漲的一個關鍵力量「流動性」已經達到了頂峰。

「風險資產飆升，因為中央銀行竭盡全力，」策略師們寫道。「流動性達到頂峰意味著 4 月份是漲勢終結的開始。」

美國銀行並不是唯一一家認為標準普爾 500 指數從去年的暴跌中快速反彈已經耗儘了大部分上漲空間的機構。進入 2019 年才三個多月，該指數已超過了彭博追蹤的 25 位華爾街策略師中 7 人的年終目標。

雖然對股市潛在見頂發出警告，但 Hartnett 表示，現在拋售股票仍然為時尚早，因為市場情緒尚未達到通常意味著即將下跌的極端情形。美國銀行的數據顯示，儘管股市反彈，但投資者一直在從美國股票基金中撤出資金，今年的總流出量接近 400 億美元。該公司的市場擇時信號的五個指標中，有四個顯示中性。

該行策略師將最新的漲勢歸因於兩類買家：上市公司本身通過回購買入了 2700 億美元的股票，交易員通過期權進行看漲押注。