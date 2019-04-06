白宮顧問：美中談判下週將透過視訊會議持續進行

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (5 日) 接受外媒採訪時表示，美國和中國的貿易談判代表下週將繼續通過視訊會議進行談判，以達成美中貿易協議。

中國國務院副總理劉鶴週五 (5 日) 連續第三天於華府會見美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，雙方團隊進行貿易協議文本的磋商。

庫德洛週五接受外媒採訪時表示：「劉鶴應該會在週五會談後返回北京，但兩國貿易團隊下週將透過視訊電話會議，持續努力地解決剩下來的分歧。」

庫德洛週五表示，美中貿易談判目前無法掉以輕心。(圖：AFP)

儘管美國總統川普 (Donald Trump) 會見中國大陸副總理劉鶴時，雙方皆釋出談判樂觀的訊號，庫德洛週五 (5 日) 示警：「目前無法掉以輕心，這是一個正在進行的過程。」

週四 (4 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 會見中國大陸副總理劉鶴，川普對雙方會談取得重大進展表示歡迎，川普表示：「如果我們達成貿易協議、將會舉行 (簽約) 峰會，我們將在未來四週內知道 (答案)。」

劉鶴稱，美國與中國已就經貿協議文本等重要問題上達成新的共識。中國領導人習近平口信敦促，美中貿易談判已取得實質性進展，期盼及早完成中美經貿協議文本談判。

美國正在尋求對中國的經貿做法進行改革，包括強制技術轉讓、網路盜竊、智慧財產權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘等領域。

早前外媒報導，美國和中國的貿易協議將使中國在 2025 年前履行商品採購承諾，並允許美國公司在中國境內開設全資企業。

中方則傳出有意開放外國科技企業進入當地雲端運算市場的機會，並加大對包括農產品和能源大宗商品在內的美國商品的購買，應美方要求縮小不斷擴大的貿易逆差。