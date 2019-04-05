掌控金融市場 聯準會(Fed)恐早已失能

金融市場有言，不要與聯準會 (Fed) 對抗。Fed 也被認為是防止崩盤團隊 (PTT) 的重要成員。

自 1987 年股市崩盤後，雷根總統成立了金融市場總統工作團隊，專門從事建言，以改善美國金融市場，防止大幅波動，並維持投資人的信心。該團隊包含財政部長，Fed 主席，證券交易委員會與商品期貨交易委員會。

這個工作團隊被認為是防止崩盤團隊，許多人相信，這個團隊會在適當時間，進場干預，阻止市場大幅波動，因而也可防止未來出現崩盤。隨著威信的建立，該團隊可透過說服銀行購買股指期貨，或要求 Fed 採取購買行動，以達成任務。其目標在於讓市場有序進行修正，以維持股市投資人的信心。

儘管防止崩盤團隊努力不懈，然而自 1987 年以來，市場依舊大幅波動。以下為數件波動案例：

2001 年 2 月：股市於七週內，大跌 22%。

2001 年 9 月：股市於三週內，重挫 17%。

2002 年 7 月：股市於三週內，大跌 22%。

2008 年 9 月：股市在一週內，大跌 12%。

2008 年 11 月：股市於三週內，大跌 25%。

2009 年 2 月：股市於三週內，重挫 23%。

2010 年 5 月：股市經歷了閃電崩盤。S&P 500 開盤大跌 30 點，隨後在幾分鐘內，再狂跌 70 點。

2011 年 7 月：股市於二週內，大跌 18%。

2016 年 1 月：股市於三週內，下跌 13%。

2018 年 1 月：股市於三週內，大跌 16%。

2018 年 12 月：股市於三週內，大跌 16%。

基於這些案例，可以說防止崩盤團隊成立後，股市大跌反而更為頻繁。尤其是，在該防止崩盤團隊成立後的 20 年，股市大跌的次數，竟較之前的 20 年更多。